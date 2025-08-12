12 августа в ходе подводных работ найдено тело третьего члена экипажа разбившегося вертолёта EC-145, передает BAQ.KZ.

Напомним, 10 августа был обнаружен командир экипажа — майор Нуржигит Кайратович Уйсинбаев, заместитель командира эскадрильи по ВиИР армейской авиации, лётчик 1-го класса с налётом 930 часов.

11 августа нашли тело бортового техника — капитана Бахтияра Саниоллаевича Ержигитова, специалиста 1-го класса с налётом 300 часов.

12 августа поисковики обнаружили помощника командира экипажа — капитана Амана Нурлановича Амангелды, опытного лётчика с налётом 295 часов.

Все трое были выпускниками Военного института Сил воздушной обороны, отличались высоким профессионализмом, ответственностью и преданностью воинскому долгу.

Поисковые мероприятия в районе крушения продолжаются — ведётся обследование акватории и прилегающей территории, а также подъём фрагментов вертолёта. Следственные органы устанавливают причины трагедии.

Министерство обороны и Вооружённые Силы Республики Казахстан выразили глубокие соболезнования семьям погибших и гарантировали оказание всей необходимой помощи.

Напомним, 25 июля военный вертолёт ЕС-145 "Еврокоптер" воздушных сил Минобороны исчез с радаров в районе села Отар Жамбылской области. На борту находились трое членов экипажа. Транспорт был принят на вооружение ориентировочно в 2020–2021 годах.

Поиски велись с привлечением дронов, эхолотов и 13 плавсредств. Акваторию озера Сорбулак разделили на сектора для тщательного обследования, привлекли дополнительное оборудование и катера. К операции подключились силы из нескольких регионов, включая воинские части, МЧС и МВД.