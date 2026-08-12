Теледебаты политических партий пройдут сегодня в прямом эфире
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Сегодня состоятся теледебаты с участием представителей политических партий в Казахстане.
В ходе встречи участники обсудят актуальные вопросы, затронут наиболее острые темы и представят позиции своих партий по важным для общества вопросам.
Где посмотреть трансляцию
Прямой эфир теледебатов будет доступен на телеканале Jibek Joly, а также на его YouTube-канале.
Зрители смогут следить за обсуждением в режиме реального времени и узнать позиции представителей партий по актуальным вопросам.
Ранее в прямом эфире телеканала Jibek Joly состоялась открытая жеребьёвка, которая определила очередность их выступлений.
Тема первого выпуска – «Верховенство закона как основа справедливого общества» в рамках принципа «Закон и порядок».
По результатам жеребьёвки партии выступят в следующем порядке:
- «Ақ жол»
- ОСДП
- «Әділет»
- Народная партия Казахстана
- «Ауыл»
- «Байтак»
- Respublica
Впервые в формате командных теледебатов от каждой политической партии, участвующей в выборах в Курултай, выступят по два представителя.
Участники представят ключевые положения предвыборных программ партий, расскажут о своих инициативах и подходах к построению справедливого общества, основанного на верховенстве закона.
Также представители партий ответят на вопросы избирателей и журналистов, поступившие через WhatsApp. В ходе прямого эфира партии озвучат публичные обещания.
Зрители смогут задать свои вопросы непосредственно участникам теледебатов. Для этого во время трансляции необходимо будет отсканировать QR-код.
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