Теледебаты политических партий пройдут сегодня в прямом эфире

Сегодня состоятся теледебаты с участием представителей политических партий в Казахстане.

В ходе встречи участники обсудят актуальные вопросы, затронут наиболее острые темы и представят позиции своих партий по важным для общества вопросам.

Где посмотреть трансляцию

Прямой эфир теледебатов будет доступен на телеканале Jibek Joly, а также на его YouTube-канале.

Зрители смогут следить за обсуждением в режиме реального времени и узнать позиции представителей партий по актуальным вопросам.

Ранее в прямом эфире телеканала Jibek Joly состоялась открытая жеребьёвка, которая определила очередность их выступлений.

Тема первого выпуска – «Верховенство закона как основа справедливого общества» в рамках принципа «Закон и порядок».

По результатам жеребьёвки партии выступят в следующем порядке:

«Ақ жол» ОСДП «Әділет» Народная партия Казахстана «Ауыл» «Байтак» Respublica

Впервые в формате командных теледебатов от каждой политической партии, участвующей в выборах в Курултай, выступят по два представителя.

Участники представят ключевые положения предвыборных программ партий, расскажут о своих инициативах и подходах к построению справедливого общества, основанного на верховенстве закона.

Также представители партий ответят на вопросы избирателей и журналистов, поступившие через WhatsApp. В ходе прямого эфира партии озвучат публичные обещания.

Зрители смогут задать свои вопросы непосредственно участникам теледебатов. Для этого во время трансляции необходимо будет отсканировать QR-код.