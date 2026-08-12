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Теледебаты политических партий пройдут сегодня в прямом эфире

12 Августа 2026, 09:40
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Depositphotos 12 Августа 2026, 09:40
12 Августа 2026, 09:40
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Фото: Depositphotos

Сегодня состоятся теледебаты с участием представителей политических партий в Казахстане.

В ходе встречи участники обсудят актуальные вопросы, затронут наиболее острые темы и представят позиции своих партий по важным для общества вопросам.

Где посмотреть трансляцию

Прямой эфир теледебатов будет доступен на телеканале Jibek Joly, а также на его YouTube-канале.

Зрители смогут следить за обсуждением в режиме реального времени и узнать позиции представителей партий по актуальным вопросам.

Ранее в прямом эфире телеканала Jibek Joly состоялась открытая жеребьёвка, которая определила очередность их выступлений.

Тема первого выпуска – «Верховенство закона как основа справедливого общества» в рамках принципа «Закон и порядок».

По результатам жеребьёвки партии выступят в следующем порядке:

  1. «Ақ жол»
  2. ОСДП
  3. «Әділет»
  4. Народная партия Казахстана
  5. «Ауыл»
  6. «Байтак»
  7. Respublica

Впервые в формате командных теледебатов от каждой политической партии, участвующей в выборах в Курултай, выступят по два представителя.

Участники представят ключевые положения предвыборных программ партий, расскажут о своих инициативах и подходах к построению справедливого общества, основанного на верховенстве закона.

Также представители партий ответят на вопросы избирателей и журналистов, поступившие через WhatsApp. В ходе прямого эфира партии озвучат публичные обещания.

Зрители смогут задать свои вопросы непосредственно участникам теледебатов. Для этого во время трансляции необходимо будет отсканировать QR-код.

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