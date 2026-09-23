Мужчина пытался перебросить в колонию в Шемонаихе телефоны и неизвестные капсулы
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В Шемонаихе Восточно-Казахстанской области мужчина попытался перебросить через ограждение учреждения УИС два мобильных телефона, капсулы белого цвета и емкость с неизвестной жидкостью. Его заметили до того, как посылка оказалась внутри.
Все произошло во время патрулирования территории возле учреждения. Ефрейтор воинской части 5511 Еламан Сапашев со служебной собакой Рэммой и сотрудники УИС увидели у ограждения подозрительного мужчину.
По данным Нацгвардии, тот попытался перебросить предметы через забор, но его остановили.
При проверке выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
У него изъяли два телефона, емкость с капсулами белого цвета и еще одну емкость с жидкостью неизвестного происхождения.
Что находилось внутри капсул и жидкости, пока не установлено. Найденное передали компетентным органам для проверки.
После экспертизы будет принято процессуальное решение.
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