Мужчина пытался перебросить в колонию в Шемонаихе телефоны и неизвестные капсулы

В Шемонаихе Восточно-Казахстанской области мужчина попытался перебросить через ограждение учреждения УИС два мобильных телефона, капсулы белого цвета и емкость с неизвестной жидкостью. Его заметили до того, как посылка оказалась внутри.

Все произошло во время патрулирования территории возле учреждения. Ефрейтор воинской части 5511 Еламан Сапашев со служебной собакой Рэммой и сотрудники УИС увидели у ограждения подозрительного мужчину.

По данным Нацгвардии, тот попытался перебросить предметы через забор, но его остановили.

При проверке выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

У него изъяли два телефона, емкость с капсулами белого цвета и еще одну емкость с жидкостью неизвестного происхождения.

Что находилось внутри капсул и жидкости, пока не установлено. Найденное передали компетентным органам для проверки.

После экспертизы будет принято процессуальное решение.

Читай также:

Собака Айза нашла сверток с подозрительным веществом в зеркале «Газели»

Служебная собака по следу нашла пропавшую девочку в Астане