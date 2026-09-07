Telegram направил более $2 млн победителям олимпиад по информатике и ИИ

Telegram выделил более 2 млн долларов победителям Международных олимпиад 2026 года по информатике и искусственному интеллекту. Среди участников, получивших награды, есть представители Казахстана, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

На Международной олимпиаде по информатике IOI сборная Казахстана завоевала одну золотую и три серебряные медали и вошла в пятерку сильнейших команд. Максим Цой занял пятое место в общем зачете.

По итогам IOI организаторы вручили победителям 188 цифровых кубков Algorithm. Победителям Международной олимпиады по искусственному интеллекту IOAI направили еще 220 кубков Intelligence.

Telegram установил минимальную цену обратного выкупа цифровых наград. Для золотого кубка она составляет 1 тыс. долларов. При этом стоимость отдельных коллекционных предметов на вторичном рынке может оказаться выше.

Дуров сообщил, что в 2026 году других цифровых коллекционных наград Telegram выпускать не планирует.

Один из призеров уже продал полученный кубок значительно дороже гарантированной суммы. Джонатан Хэ, обладатель золотой медали IOI и седьмого места в общем зачете, продал Algorithm Cup примерно за 20 тыс. долларов.

На IOI сильные результаты показали команды нескольких стран. Китай занял лидирующие позиции. Участники из России получили две золотые и две серебряные медали, Украина одну золотую и две серебряные, Беларусь одну золотую, одну серебряную и две бронзовые. Кыргызстан завоевал две серебряные и две бронзовые медали, Узбекистан одну серебряную и три бронзовые.

По словам Дурова, за последний месяц Telegram направил победителям олимпиад по информатике и искусственному интеллекту более 2 млн долларов.

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