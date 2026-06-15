Тело казахстанского студента, погибшего в Италии, доставят на родину в ближайшее время

Тело казахстанского студента, скончавшегося в Италии, планируется доставить на родину в ближайшее время. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Ерлан Жетыбаев, передает BAQ.kz.

По его словам, ранее внешнеполитическое ведомство уже информировало о произошедшем и выступало с официальным заявлением.

"К сожалению, действительно, по информации компетентных органов Италии, гражданин Казахстана скончался. Нашими дипломатами оказывается вся необходимая консульско-правовая помощь", – сообщил Ерлан Жетыбаев.

Представитель МИД отметил, что казахстанская сторона находится на связи с родственниками погибшего и оказывает необходимое содействие.

"Насколько мне известно, тело будет доставлено в Казахстан в ближайшее время", – добавил он.

Ранее сообщалось о гибели казахстанского студента в Италии. Тело 21-летнего гражданина Казахстана было обнаружено 9 июня в итальянском городе Бриатико среди прибрежных скал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются местными правоохранительными органами.

Погибшим оказался выпускник Назарбаев Интеллектуальной школы Уральска. Молодой человек обучался на третьем курсе университета Unicas в городе Кассино. По данным МИД, посольство Казахстана в Италии совместно с компетентными органами страны выясняет обстоятельства произошедшего.