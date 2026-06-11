Погибшим оказался выпускник Назарбаев Интеллектуальной школы Уральска. Молодой человек обучался на третьем курсе университета Unicas в городе Кассино.

В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию о гибели соотечественника и выразили соболезнования его семье.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", – сообщили в ведомстве.

По данным МИД, посольство Казахстана в Италии совместно с компетентными органами страны выясняет обстоятельства произошедшего.

"Казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками и оказывают необходимую консульско-правовую помощь", – отметили в министерстве.

В настоящее время итальянские правоохранительные органы устанавливают все детали и причины трагедии.

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