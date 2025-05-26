На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 26 мая 2025 года завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BAQ.KZ.

Курс доллара США продемонстрировал незначительный рост: средневзвешенный курс составил 511,04 тенге, что на 0,14 тенге выше по сравнению с предыдущим днём.

Рост зафиксирован и по другим основным валютам:

Российский рубль подорожал до 6,43 тенге;

Китайский юань вырос на 0,64 тенге и достиг 71,42 тенге;

Евро прибавил сразу 1,24 тенге, поднявшись до 579,38 тенге.

Утром мы писали о том, почем доллар продавался в обменниках РК после выходных.