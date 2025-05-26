  • 26 Мая, 18:24
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Тенге теряет позиции: доллар, рубль, юань и евро подорожали

Все основные валюты пошли вверх.

Сегодня, 16:24
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24
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Фото: Pixabay

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 26 мая 2025 года завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BAQ.KZ.

Курс доллара США продемонстрировал незначительный рост: средневзвешенный курс составил 511,04 тенге, что на 0,14 тенге выше по сравнению с предыдущим днём.

Рост зафиксирован и по другим основным валютам:

  • Российский рубль подорожал до 6,43 тенге;

  • Китайский юань вырос на 0,64 тенге и достиг 71,42 тенге;

  • Евро прибавил сразу 1,24 тенге, поднявшись до 579,38 тенге.

Утром мы писали о том, почем доллар продавался в обменниках РК после выходных.

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