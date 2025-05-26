Тенге теряет позиции: доллар, рубль, юань и евро подорожали
Все основные валюты пошли вверх.
Сегодня, 16:24
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Сегодня, 16:24Сегодня, 16:24
115Фото: Pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 26 мая 2025 года завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BAQ.KZ.
Курс доллара США продемонстрировал незначительный рост: средневзвешенный курс составил 511,04 тенге, что на 0,14 тенге выше по сравнению с предыдущим днём.
Рост зафиксирован и по другим основным валютам:
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Российский рубль подорожал до 6,43 тенге;
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Китайский юань вырос на 0,64 тенге и достиг 71,42 тенге;
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Евро прибавил сразу 1,24 тенге, поднявшись до 579,38 тенге.
Утром мы писали о том, почем доллар продавался в обменниках РК после выходных.