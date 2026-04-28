Тенгизшевройл оштрафовали на 53,7 млн тенге за превышение выбросов

Компанию Тенгизшевройл оштрафовали на 53,7 млн тенге за превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщили в департаменте экологии по Атырауская область, передает BAQ.kz.

Нарушение было выявлено в ходе проверки, после чего в отношении компании возбудили административные дела по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях. Материалы были направлены в Жылыойский районный суд.

По итогам рассмотрения дел постановлением суда от 20 апреля 2026 года компания признана виновной и привлечена к административной ответственности.

В качестве наказания назначен штраф в размере 53,7 млн тенге.

Отмечается, что это не первый случай привлечения компании к ответственности за экологические нарушения. В июле 2025 года «Тенгизшевройл» уже был оштрафован на 639,6 млн тенге за выбросы вредных веществ.

