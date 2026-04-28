Тенгизшевройл оштрафовали на 53,7 млн тенге за превышение выбросов
Суд признал компанию виновной в нарушении экологических норм. Это уже не первый штраф за выбросы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Компанию Тенгизшевройл оштрафовали на 53,7 млн тенге за превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщили в департаменте экологии по Атырауская область, передает BAQ.kz.
Нарушение было выявлено в ходе проверки, после чего в отношении компании возбудили административные дела по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях. Материалы были направлены в Жылыойский районный суд.
По итогам рассмотрения дел постановлением суда от 20 апреля 2026 года компания признана виновной и привлечена к административной ответственности.
В качестве наказания назначен штраф в размере 53,7 млн тенге.
Отмечается, что это не первый случай привлечения компании к ответственности за экологические нарушения. В июле 2025 года «Тенгизшевройл» уже был оштрафован на 639,6 млн тенге за выбросы вредных веществ.
Читай также: Тенгизшевройл хочет продлить контракт по Тенгизу после 2033 года - Аккенженов
Самое читаемое
- В Астане рухнул аттракцион с детьми: Начата проверка
- В Кызылординской области единственный ветеран ВОВ получит 5,5 млн тенге ко Дню Победы
- Остановка «Дружбы»: почему Казахстан теряет самый выгодный нефтяной маршрут в Европу
- Что забрали у Жанабыловых по приговору суда
- «Черный беркут»: кто отбывает пожизненные сроки и что остаётся за закрытыми дверями