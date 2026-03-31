Exponential Cluster – это эталонная инновационная площадка, где наука, технологические стартапы и индустрия работают в единой экосистеме. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, сообщает корреспондент BAQ.KZ.



При кластере уже формируется сеть технологических центров по направлениям: Robotics, DroneTech, GameDev, Cybersecurity, MedTech, AgriTech, Industry 4.0 и Cybersport.



В Центре робототехники уже реализованы проекты по управлению гуманоидным роботом через телеоператора и его интеграции с языковой моделью для взаимодействия с посетителями.





«В Центре дронов завершается создание Phygital-арены и инфраструктуры для подготовки операторов БПЛА. Также в Центре робототехники запущена лаборатория гуманоидных роботов: реализованы технологии телеуправления и интеграции с языковой моделью Alem LLM для взаимодействия с пользователями», - подчеркнул Жаслан Мадиев.

Запуск всех центров планируется завершить в текущем году. В перспективе кластер обеспечит ежегодный запуск до 500 стартапов, включая более 100 hardware-проектов.

Ранее сообщалось, что с 1 июля здание сферы на ЭКСПО переходит во владение Минцифры.