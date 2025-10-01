Ticketon ответил на жалобы болельщиков после матча "Кайрат" – "Реал"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В сети активно обсуждается ситуация с болельщиками, которые не смогли попасть на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Алматы. Freedom Ticketon заявила, что внимательно изучает каждое подобное происшествие и продолжает совершенствовать сервис, чтобы посещение мероприятий было максимально удобным и безопасным, передает BAQ.KZ.
В компании подчеркнули, что проблема перекупщиков и поддельных билетов остаётся актуальной, и добросовестные зрители не должны становиться жертвами недобросовестных лиц.
Отдельно был затронут вопрос культуры посещения массовых мероприятий.
"Отсутствие билета не может создавать препятствия для других болельщиков, идущих на стадион", – отметил директор по коммуникациям Азамат Атагелдиев.
Ранее сообщалось, что сыновья артистов перепродавали билеты на матч "Кайрат – Реал". МВД пообещало проверить факты
Самое читаемое
- От 10 до 30 тысяч тенге: какую поддержку получат пенсионеры?
- Что изменится с 1 октября в Казахстане?
- Клейковина падает: в Костанайской области урожай страдает из-за проблем с сушилками
- "Реал" разгромил "Кайрат" в матче ЛЧ в Алматы
- Трагедия на трассе Алматы — Бишкек: восемь жизней унесла страшная авария