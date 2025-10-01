В сети активно обсуждается ситуация с болельщиками, которые не смогли попасть на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Алматы. Freedom Ticketon заявила, что внимательно изучает каждое подобное происшествие и продолжает совершенствовать сервис, чтобы посещение мероприятий было максимально удобным и безопасным, передает BAQ.KZ.

В компании подчеркнули, что проблема перекупщиков и поддельных билетов остаётся актуальной, и добросовестные зрители не должны становиться жертвами недобросовестных лиц.

Отдельно был затронут вопрос культуры посещения массовых мероприятий.

"Отсутствие билета не может создавать препятствия для других болельщиков, идущих на стадион", – отметил директор по коммуникациям Азамат Атагелдиев.

Ранее сообщалось, что сыновья артистов перепродавали билеты на матч "Кайрат – Реал". МВД пообещало проверить факты