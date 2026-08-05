Тигрицу из "Иле-Балхаша" "заметили" в Балхаше: что ответили в Минэкологии
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В социальных сетях распространяется информация о том, что амурская тигрица Үміт, недавно выпущенная в дикую природу в государственном природном резервате «Иле-Балхаш», якобы добралась до города Балхаш. Пользователи публикуют фотографию животного в степной местности и утверждают, что хищника заметили в районе техснаба.
На фоне этих сообщений в соцсетях начали появляться многочисленные обсуждения, шутки и предположения о местонахождении тигрицы.
Как отреагировали казахстанцы
Часть пользователей восприняла публикации всерьез и выразила обеспокоенность: «Первое, что я подумала – ведь не уследят, и она пойдет к людям». Многие усомнились в достоверности снимков.
Вместе с тем тема быстро превратилась в повод для мемов. В сети появились сгенерированные изображения тигра, гуляющего по улицам Балхаша, а также шуточные картинки, где хищник пьет чай в кабине тепловоза или прогуливается по городу.
Что ответили в Минэкологии
В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана опровергли распространяющуюся информацию.
В ведомстве сообщили, что опубликованная в соцсетях фотография не имеет отношения к выпущенной в резерват тигрице.
«В социальных сетях распространяется фотография с утверждением, что на ней запечатлена тигрица, выпущенная в резерват “Иле-Балхаш”. Данная информация не соответствует действительности. Опубликованное изображение имеет признаки, указывающие на возможную генерацию с использованием технологий искусственного интеллекта», – заявили в министерстве.
Также в Минэкологии напомнили, что тигрица оснащена спутниковым GPS-ошейником.
Специалисты круглосуточно отслеживают ее местонахождение и состояние, поэтому любые перемещения животного находятся под постоянным контролем.
31 июля Казахстан впервые более чем за 70 лет выпустил в дикую природу амурскую тигрицу по имени Үміт на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш».
Это стало первым практическим этапом государственной программы по восстановлению популяции тигра в его историческом ареале. Перед выпуском хищница прошла ветеринарное обследование и поведенческие тесты, а непосредственно перед выходом в дикую природу ее оснастили современным GPS/GSM-ошейником для круглосуточного спутникового мониторинга.
Проект реализуется совместно Казахстаном, Россией и международными природоохранными организациями. Его цель – вернуть тигров в дельту реки Или и Южное Прибалхашье, где ранее обитал исчезнувший туранский тигр.
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