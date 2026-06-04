Тимофей Скатов пробился в четвертьфинал турнира в Италии

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал турнира серии ATP Challenger 125 в итальянской Перудже, передает BAQ.kz со ссылкой на sports.kz.

Во втором круге соревнований Скатов, занимающий 189-е место в мировом рейтинге ATP, встретился с представителем Тайваня Чунь-Хсин Цзэном, который располагается на 181-й строчке рейтинга.

Матч стал одним из самых продолжительных на турнире и длился 4 часа 30 минут. Первый сет остался за теннисистом из Тайваня – 6:7. Однако казахстанец сумел переломить ход встречи и выиграл два следующих сета на тай-брейках.

Итоговый счет – 6:7, 7:6, 7:6 в пользу Скатова.

За выход в полуфинал казахстанский теннисист сыграет с хозяином корта Марко Чеккинато. Итальянец занимает 178-е место в рейтинге ATP.

Стоит отметить, что и стартовый матч турнира оказался для Скатова непростым. В первом круге он в трех сетах обыграл литовца Вилиуса Гаубаса (133-я ракетка мира) со счетом 4:6, 6:4, 6:2. Тот поединок продолжался почти три часа.

Турнир в Перудже относится к категории ATP Challenger 125. Общий призовой фонд соревнований составляет 203,9 тысячи евро, а победитель получит 125 рейтинговых очков.

Еще в марте уроженец Петропавловска занимал 202-е место в мировом рейтинге ATP. В том же месяце он успешно вышел в основную сетку турнира категории ATP 250 в Марракеше (Марокко). В первом матче он обыграл итальянца Андреа Пеллегрино, который занимает 130-ю позицию в рейтинге ATP.