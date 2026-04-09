Казахстанский предприниматель Тимур Турлов в эксклюзивном комментарии BAQ.KZ прокомментировал информацию о том, что он якобы рассматривал возможность приобретения ФК «Астана».

Ранее в СМИ сообщалось, что он был одним из основных претендентов на покупку клуба, однако отказался от сделки из-за сложностей с инфраструктурными вопросами, в частности с получением земли под строительство футбольной академии в столице.

В конце 2025 года приобрел карагандинский футбольный клуб «Шахтер».

«Мы вообще не рассматривали всерьез покупку столичного клуба», - сказал Турлов.

Он подчеркнул, что решение сосредоточиться на развитии футбольного проекта в Караганде было принято заранее - еще до того, как тема приватизации футбольных клубов стала активно обсуждаться.

«Исходя из того, что мы решили строить академию в Караганде ещё тогда, когда не было модно обсуждать приватизацию футбольных клубов, у нас почти не было какой-то серьезной альтернативы. Мы их особо не рассматривали. Поэтому изначально были настроены именно на это (покупку ФК «Шахтер»-прим.редакцией). Я думал, что это произойдет позже, после того как академия будет достроена и запущена, но случилось это раньше», - сказал он.

Ранее сообщалось, что ФК «Шахтер» создает женскую команду впервые в истории клуба.