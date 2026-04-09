Тимур Турлов: Не планировал покупать ФК «Астана»
Ранее в СМИ сообщалось, что он был одним из основных претендентов на покупку клуба
Казахстанский предприниматель Тимур Турлов в эксклюзивном комментарии BAQ.KZ прокомментировал информацию о том, что он якобы рассматривал возможность приобретения ФК «Астана».
Ранее в СМИ сообщалось, что он был одним из основных претендентов на покупку клуба, однако отказался от сделки из-за сложностей с инфраструктурными вопросами, в частности с получением земли под строительство футбольной академии в столице.
В конце 2025 года приобрел карагандинский футбольный клуб «Шахтер».
«Мы вообще не рассматривали всерьез покупку столичного клуба», - сказал Турлов.
Он подчеркнул, что решение сосредоточиться на развитии футбольного проекта в Караганде было принято заранее - еще до того, как тема приватизации футбольных клубов стала активно обсуждаться.
«Исходя из того, что мы решили строить академию в Караганде ещё тогда, когда не было модно обсуждать приватизацию футбольных клубов, у нас почти не было какой-то серьезной альтернативы. Мы их особо не рассматривали. Поэтому изначально были настроены именно на это (покупку ФК «Шахтер»-прим.редакцией). Я думал, что это произойдет позже, после того как академия будет достроена и запущена, но случилось это раньше», - сказал он.
Ранее сообщалось, что ФК «Шахтер» создает женскую команду впервые в истории клуба.
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и социальные выплаты: кто и сколько получает в Казахстане?
- До 1 млн казахстанцев могут потерять часть работы из-за ИИ: Минтруда назвало профессии под угрозой
- Фейковые Beeline и Halyk рассылали SMS ловушки казахстанцам
- Что бесплатно для детей в Казахстане в 2026: полный список льгот и как их оформить
- Скандал в СОБР в Атырау: МВД начало служебную проверку