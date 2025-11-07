  • 7 Ноября, 03:20

Токаев дал интервью The Washington Post и The New York Times

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в США, дал интервью популярным американским изданиям The Washington Post и The New York Times, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду.

Президент ответил на вопросы, касающиеся казахско-американских отношений, отдельных аспектов визита в США, политического курса президента Дональда Трампа, геополитической ситуации и событий вокруг Украины.

Напомним, президент Казахстана прилетел в Вашингтон для участия в саммите "Центральная Азия – США". Сегодня ожидается встреча с Дональдом Трампом.

