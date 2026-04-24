Токаев дал старт обратному отсчету до «Игр будущего – Астана 2026»
Международный турнир нового формата пройдёт в столице летом 2026 года.
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске обратного отсчета до международного турнира «Игры будущего - Астана 2026», передает BAQ.kz.
Торжественная церемония состоялась 24 апреля в центре искусственного интеллекта alem.ai. Сам турнир пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа 2026 года.
В рамках презентации Главе государства представили ключевые дисциплины соревнований. Среди них - фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, MOBA Mobile, MOBA PC и фиджитал-единоборства.
Ожидается, что турнир соберет более 100 тысяч зрителей. В соревнованиях примут участие свыше 900 спортсменов из более чем 50 стран, а призовой фонд превысит 4 миллиона долларов.
Организаторы отмечают, что проведение «Игр будущего» подтверждает статус Казахстана как технологического хаба, способного принимать масштабные международные события.
Астана, в свою очередь, уже зарекомендовала себя как площадка, соответствующая мировым стандартам для проведения крупных турниров.
Что такое «Игры будущего»
«Игры будущего» - это международный мультиспортивный турнир в формате фиджитал. Он объединяет цифровые и физические дисциплины.
Сначала участники соревнуются в виртуальной среде - на компьютерах, консолях или мобильных устройствах, а затем продолжают борьбу уже в реальных условиях - на спортивных площадках.
Такой формат сочетает навыки киберспорта и традиционного спорта, формируя новое поколение соревнований.
