Токаев призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на пятом заседании Национального курултая в Кызылорде, отметил важность традиционных культурных ценностей, передает BAQ.KZ.

"Государство обязано стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде деструктивных, если называть вещи своими именами, аморальных моделей поведения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что базовые жизненные установки и моральные ориентиры закладываются в семье и школе. Эти фундаментальные институты должны постоянно находиться в зоне нашего особого внимания, подчеркнул глава государства.

"Нельзя позволить разного рода политическим авантюристам подорвать ценностное ядро нашей нации и направить молодёжь по ложному пути", - сказал Президент.

Глава государства также высказался о культуре использования флага. 

