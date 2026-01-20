Токаев призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на пятом заседании Национального курултая в Кызылорде, отметил важность традиционных культурных ценностей, передает BAQ.KZ.
"Государство обязано стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде деструктивных, если называть вещи своими именами, аморальных моделей поведения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что базовые жизненные установки и моральные ориентиры закладываются в семье и школе. Эти фундаментальные институты должны постоянно находиться в зоне нашего особого внимания, подчеркнул глава государства.
"Нельзя позволить разного рода политическим авантюристам подорвать ценностное ядро нашей нации и направить молодёжь по ложному пути", - сказал Президент.
Глава государства также высказался о культуре использования флага.
Самое читаемое
- На какую пенсию могут рассчитывать казахстанцы без стажа работы в 2026 году
- В Федерации бокса прокомментировали допинговое дело Жанибека Алимханулы
- В Жамбылской области пресечена попытка незаконного транзита продукции пчеловодства
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- Видео с жестоким избиением ребенка в Жетысу попало в Сеть