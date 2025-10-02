Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на пленарном заседании Digital Bridge 2025 отметил, что форум остаётся важной площадкой, объединяющей технологические корпорации, стартапы, бизнес, науку, государство и гражданю. Глава государства подчеркнул, что новый фокус форума придаст дополнительный импульс международному сотрудничеству и поможет гарантировать, что искусственный интеллект будет приносить реальную пользу народу, передаёт BAQ.KZ.

"Возникает преобразующая сила нашей глобальной цивилизации, и искусственный интеллект заставляет нас пересмотреть саму суть человеческого существования. Это фундаментальный вызов для всего человечества", — сказал Токаев.

Президент акцентировал внимание на необходимости формирования нового поколения специалистов — не только инженеров и программистов, но и гуманитариев, философов, социологов и юристов. По его словам, именно их участие позволит учитывать идентичность традиций, правовые нормы и моральные ценности различных обществ.

"Мы должны принять эффективные меры, чтобы технологии не углубляли социальное неравенство и не становились инструментом манипуляции над поведением и выбором граждан. Алгоритмы не должны навязывать универсальные ценности или стирать культурное разнообразие нашего мира", — отметил Глава государства.

Токаев подчеркнул, что, несмотря на огромные аналитические и прогностические возможности искусственного интеллекта, он лишён человеческих качеств.

"У искусственного интеллекта есть сознание, но нет чувств. Человеческий разум должен оставаться более передовым, какими бы совершенными ни были технологии", — добавил Президент.

По словам Президента, в вопросах развития ИИ особая роль принадлежит философии, культуре и образованию.