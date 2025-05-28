В Акорде состоялись переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Руанды Полем Кагаме, прибывшим в Астану с официальным визитом. В ходе встречи стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, передаёт BAQ.KZ.

Президент Токаев назвал визит Кагаме историческим и подчеркнул его значение для дальнейшего сближения двух стран.

"Считаю, что данный визит и предстоящие переговоры имеют очень важное значение с точки зрения придания дополнительного импульса нашему двустороннему взаимодействию. Мы очень позитивно относимся к Руанде. Ваша экономика находится на подъеме, страна добилась впечатляющего экономического роста. Нам нужно наращивать контакты, поскольку Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе по объему ВВП, по развитию IT-технологий, а также искусственного интеллекта. Это приоритетные направления для нашего взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому я придаю большое значение Вашему визиту", – отметил Глава государства.

Поль Кагаме поблагодарил казахстанскую сторону за тёплый прием и выразил стремление углубить сотрудничество:

– Это мой второй визит в Казахстан. Мы заинтересованы в изучении новых возможностей совместной работы на благо наших стран, – заявил президент Руанды.

Стороны обсудили перспективы развития казахско-руандийских отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной сферах и цифровизации. Президенты обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.

Ранее Поль Кагаме был торжественно встречен в Акорде.