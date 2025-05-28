Токаев: Казахстан готов развивать партнёрство с Руандой в IT и ИИ
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Руанды Полем Кагаме.
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В Акорде состоялись переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Руанды Полем Кагаме, прибывшим в Астану с официальным визитом. В ходе встречи стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, передаёт BAQ.KZ.
Президент Токаев назвал визит Кагаме историческим и подчеркнул его значение для дальнейшего сближения двух стран.
"Считаю, что данный визит и предстоящие переговоры имеют очень важное значение с точки зрения придания дополнительного импульса нашему двустороннему взаимодействию. Мы очень позитивно относимся к Руанде. Ваша экономика находится на подъеме, страна добилась впечатляющего экономического роста. Нам нужно наращивать контакты, поскольку Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе по объему ВВП, по развитию IT-технологий, а также искусственного интеллекта. Это приоритетные направления для нашего взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому я придаю большое значение Вашему визиту", – отметил Глава государства.
Поль Кагаме поблагодарил казахстанскую сторону за тёплый прием и выразил стремление углубить сотрудничество:
– Это мой второй визит в Казахстан. Мы заинтересованы в изучении новых возможностей совместной работы на благо наших стран, – заявил президент Руанды.
Стороны обсудили перспективы развития казахско-руандийских отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной сферах и цифровизации. Президенты обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.
Ранее Поль Кагаме был торжественно встречен в Акорде.
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