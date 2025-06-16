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Токаев лично встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны

У трапа самолета была выстроена рота почетного караула

Сегодня, 13:54
АВТОР
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Акорда Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:54
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передаёт BAQ.KZ.

У трапа самолета была выстроена рота почетного караула. Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая.

Ранее мы писали о том, что Си Цзиньпина сопровождали истребители ВВС Казахстана по пути в Астану.

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