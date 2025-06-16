Президент Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передаёт BAQ.KZ.



У трапа самолета была выстроена рота почетного караула. Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая.

Ранее мы писали о том, что Си Цзиньпина сопровождали истребители ВВС Казахстана по пути в Астану.