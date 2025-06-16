Токаев лично встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны
У трапа самолета была выстроена рота почетного караула
Сегодня, 13:54
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Сегодня, 13:54Сегодня, 13:54
125Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передаёт BAQ.KZ.
У трапа самолета была выстроена рота почетного караула. Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая.
Ранее мы писали о том, что Си Цзиньпина сопровождали истребители ВВС Казахстана по пути в Астану.