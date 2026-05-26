Токаев наградил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси орденом "Достық" I степени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси орденом "Достық" I степени, сообщает Акорда.

Высокая государственная награда вручена за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и МАГАТЭ, а также развитие международного взаимодействия в сфере ядерной безопасности и мирного использования атомной энергии.

Рафаэль Гросси возглавляет МАГАТЭ с 2019 года. Под его руководством агентство активно сотрудничает с Казахстаном по вопросам ядерной безопасности, нераспространения и развития мирного атома.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество Казахстана с МАГАТЭ, развитие атомной энергетики, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана содействовать международным усилиям по урегулированию вопроса при наличии соответствующих договоренностей.