Токаев наградил президента FCI за вклад в кинологию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной кинологической федерации Тамаша Яккеля орденом "Достық" II степени, передает BAQ.kz.

Государственная награда вручена за вклад в развитие кинологической сферы в Казахстане.

Отмечается, что сотрудничество с Международной кинологической федерацией играет важную роль в продвижении национальных пород собак и развитии отрасли.

Ранее Касым-Жомарт Токаев наградил председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Ясутоши Нишимура орденом «Достық» I степени.