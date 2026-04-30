Токаев наградил президента FCI за вклад в кинологию
Награда вручена за вклад в развитие кинологической сферы в стране.
Сегодня 2026, 15:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной кинологической федерации Тамаша Яккеля орденом "Достық" II степени, передает BAQ.kz.
Государственная награда вручена за вклад в развитие кинологической сферы в Казахстане.
Отмечается, что сотрудничество с Международной кинологической федерацией играет важную роль в продвижении национальных пород собак и развитии отрасли.
Ранее Касым-Жомарт Токаев наградил председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Ясутоши Нишимура орденом «Достық» I степени.
Самое читаемое