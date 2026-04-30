Токаев наградил президента FCI за вклад в кинологию

Награда вручена за вклад в развитие кинологической сферы в стране.

Сегодня 2026, 15:31
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной кинологической федерации Тамаша Яккеля орденом "Достық" II степени, передает BAQ.kz.

Государственная награда вручена за вклад в развитие кинологической сферы в Казахстане.

Отмечается, что сотрудничество с Международной кинологической федерацией играет важную роль в продвижении национальных пород собак и развитии отрасли.

Ранее Касым-Жомарт Токаев наградил председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Ясутоши Нишимура орденом «Достық» I степени.

