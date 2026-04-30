Токаев наградил японского политика орденом «Достық»
Награда вручена за вклад в развитие сотрудничества и межпарламентских связей.
Сегодня 2026, 13:18
154Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Ясутоши Нишимура орденом «Достық» I степени, передает BAQ.kz.
Государственная награда вручена за значительный вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Казахстаном и Японией.
Как отмечается, также была отмечена роль Ясутоши Нишимуры в развитии межпарламентских связей между двумя странами.
“Награда присуждена за большой вклад в укрепление и развитие сотрудничества, а также межпарламентских связей между Республикой Казахстан и Японией”, — говорится в сообщении.
Днем ранее Токаев наградил орденом «Достық» I степени премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
