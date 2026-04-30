Токаев наградил японского политика орденом «Достық»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Ясутоши Нишимура орденом «Достық» I степени, передает BAQ.kz.

Государственная награда вручена за значительный вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Казахстаном и Японией.

Как отмечается, также была отмечена роль Ясутоши Нишимуры в развитии межпарламентских связей между двумя странами.

Днем ранее Токаев наградил орденом «Достық» I степени премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.