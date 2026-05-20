Токаев наградил президента Кении орденом «Достық» I степени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил Президенту Кении Уильяму Руто орден "Достық" I степени, передает BAQ.KZ.

Церемония награждения состоялась после переговоров лидеров двух стран в Астане.

Глава государства подчеркнул, что состоявшиеся переговоры заложили прочную основу для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Кенией.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в Казахстане Уильяма Руто считают надежным другом страны и авторитетным государственным деятелем международного уровня.

"Ваши масштабные реформы, направленные на обеспечение экономического роста Кении, модернизацию страны и повышение благосостояния ее народа, вызывают глубокое уважение", - сказал Президент Казахстана.

Токаев также отметил приверженность кенийского лидера конструктивному диалогу и его роль в укреплении партнерства между африканскими государствами и мировым сообществом.

Орден вручили за укрепление сотрудничества

Президент Казахстана заявил, что высокая награда стала знаком признательности за вклад Уильяма Руто в развитие отношений между двумя странами.

"Эта высокая награда является символом искреннего уважения и признательности Казахстана, а также нашей приверженности развитию отношений, основанных на доверии и взаимном уважении", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Кении поблагодарил за награду

Уильям Руто поблагодарил Главу государства за вручение ордена и отметил, что воспринимает награду как символ дружбы и партнерства между странами.

"Народ Кении, как и народ Казахстана, стремится к гармонии и процветанию. Уверен, что данное событие станет новой вехой в укреплении партнерства и уз дружбы между нашими странами", - заявил Президент Кении.

Напомним, сегодня во время переговоров Токаев объявил о решении открыть посольство Казахстана в столице Кении. По его словам, Найроби является одним из ключевых международных центров Африки, где расположены структуры ООН.