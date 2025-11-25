Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Акорде вручил Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову высшую государственную награду – орден "Алтын Қыран", передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время торжественной церемонии Токаев отметил значимый личный вклад Сердара Бердымухамедова в развитие современного Туркменистана. По словам Президента Казахстана, туркменский лидер является "авторитетным государственным деятелем новой формации, прогрессивным и сильным руководителем", который последовательно укрепляет государственность и международные позиции своей страны.

"Вы уверенно продолжаете стратегический, ориентированный в будущее курс Национального лидера туркменского народа, Аркадага, глубокоуважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Туркменистан под Вашим созидательным руководством демонстрирует впечатляющую динамику экономического развития", – сказал Токаев.

Глава государства подчеркнул модернизацию промышленности и инфраструктуры Туркменистана, масштабные социальные проекты и укрепление энергетического потенциала. Токаев также отметил усилия Ашхабада по укреплению международного статуса страны. Особое внимание он уделил инициативе Туркменистана об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН. Отдельно Президент отметил вклад Сердара Бердымухамедова в развитие сотрудничества между двумя странами.

"Уверен, у казахско-туркменских отношений большое будущее. Итоги сегодняшних переговоров подтверждают это. Нет сомнений, что успешная реализация достигнутых договорённостей придаст мощный импульс нашему партнёрству", – подчеркнул Токаев.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил Президента Казахстана и народ страны за высокую награду.

"Рассматриваю это как знак высокого уважения к народу Туркменистана, свидетельство крепкой дружбы и добрососедства, объединяющих наши народы на протяжении многих веков", – сказал глава Туркменистана.

Он отметил, что тесное взаимодействие двух стран на международной арене демонстрирует высокий уровень взаимной поддержки и солидарности.

Напоним, в Акорде состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Лидеры поприветствовали друг друга и обсудили текущее состояние казахстанско-туркменских отношений.