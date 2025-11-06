Токаев наградил сенатора США орденом "Достық" I степени
В Вашингтоне Касым-Жомарт Токаев принял американского сенатора от Республиканской партии Стива Дэйнса, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. В ходе встречи обсуждалась роль парламентской дипломатии в укреплении казахстанско-американских отношений. Глава государства назвал сенатора истинным другом Казахстана и выразил признательность за официальное заявление Конгресса, приуроченное ко Дню Республики, которое отражает стратегическое партнёрство между двумя странами.
Собеседники обменялись мнениями по ключевым направлениям двустороннего взаимодействия и подтвердили готовность продолжать совместную работу во благо народов Казахстана и США. По завершении встречи Касым-Жомарт Токаев сообщил о своём решении наградить сенатора Стива Дэйнса орденом "Достық" I степени за вклад в развитие казахстанско-американских отношений.
Накануне Токаев прилетел в Вашингтон для участия в саммите "Центральная Азия – США". Сегодня ожидается встреча президента с Дональдом Трампом.
