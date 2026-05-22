Токаев наградил Юрико Коикэ орденом "Достық" I степени
Сегодня 2026, 13:36
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил Юрико Коикэ орденом "Достық" I степени за значительный вклад в дело укрепления дружеских связей между Казахстаном и Японией.
Ранее Президент принял губернатора Токио Юрико Коикэ.
Глава государства подчеркнул символичность визита губернатора Токио Юрико Коикэ, проходящего в преддверии 10-летия установления расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Японией.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что под руководством Юрико Коикэ Токио считается одним из самых безопасных, чистых и эффективно управляемых мегаполисов мира.
