Токаев направил слова поддержки народу Колумбии после землетрясения
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Колумбии Абелардо де ла Эсприэлье в связи с многочисленными жертвами разрушительного землетрясения.
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Президенту Абелардо де ла Эсприэлье и его соотечественникам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в Колумбии.
Касым-Жомарт Токаев передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорейшее воссоединение пропавших граждан со своими семьями.
Напомним, землетрясение произошло утром 10 августа. По данным Геологической службы Колумбии, эпицентр находился в департаменте Чоко, примерно в 20 километрах от Сан Хосе дель Пальмар. Очаг залегал на глубине 96 километров.
Число погибших после землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии выросло до 132 человек. В стране объявили чрезвычайный режим национального масштаба, спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.
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