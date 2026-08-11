Токаев направил слова поддержки народу Колумбии после землетрясения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Колумбии Абелардо де ла Эсприэлье в связи с многочисленными жертвами разрушительного землетрясения.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Президенту Абелардо де ла Эсприэлье и его соотечественникам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в Колумбии.



Касым-Жомарт Токаев передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорейшее воссоединение пропавших граждан со своими семьями.

Напомним, землетрясение произошло утром 10 августа. По данным Геологической службы Колумбии, эпицентр находился в департаменте Чоко, примерно в 20 километрах от Сан Хосе дель Пальмар. Очаг залегал на глубине 96 километров.

Число погибших после землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии выросло до 132 человек. В стране объявили чрезвычайный режим национального масштаба, спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.