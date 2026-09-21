Токаев назначил нового главнокомандующего Сухопутными войсками
21 Сентября 2026, 15:05
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21 Сентября 2026, 15:0521 Сентября 2026, 15:05
117Фото: Акорда
Куанышбек Уштаев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Соответствующее распоряжение подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
«Распоряжением Главы государства Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан», – говорится в сообщении.
Другим распоряжением Президента от этой должности освобожден Мереке Кучекбаев.
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