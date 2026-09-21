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Токаев назначил нового главнокомандующего Сухопутными войсками

21 Сентября 2026, 15:05
АВТОР
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Акорда 21 Сентября 2026, 15:05
21 Сентября 2026, 15:05
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Фото: Акорда

Куанышбек Уштаев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Соответствующее распоряжение подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Распоряжением Главы государства Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

Другим распоряжением Президента от этой должности освобожден Мереке Кучекбаев.

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