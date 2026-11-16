Токаев назначил нового председателя КНБ Казахстана

Комитет национальной безопасности Казахстана возглавил Марат Ирменов. Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

«Указом Главы государства Ирменов Марат Гатауллович назначен Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобождён от ранее занимаемой должности», – говорится в официальном сообщении.

Ранее стало известно, что Токаев освободил от должности прежнего руководителя КНБ Ермека Сагимбаева.

Сагимбаев возглавлял Комитет национальной безопасности с января 2022 года. Причины его освобождения от должности в сообщении Акорды не уточняются.

Кто такой Марат Ирменов

Марат Ирменов – генерал-майор национальной безопасности, кадровый сотрудник КНБ с почти 30-летним опытом службы.

В 1993 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, в 1996 году – Институт КНБ Республики Казахстан, а в 2000 году – Международную академию права и рынка.

Карьеру в органах национальной безопасности начал в 1996 году с оперативной работы. С 2000 по 2025 год занимал различные руководящие должности в системе КНБ.

В октябре 2025 года был назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности.

В 2019 году указом Президента ему присвоили специальное звание генерал-майора национальной безопасности.

Награждён орденом «Даңқ» II степени, государственными и ведомственными медалями. Имеет звание почётного сотрудника КНБ Казахстана.