Токаев назначил нового председателя КНБ Казахстана
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Комитет национальной безопасности Казахстана возглавил Марат Ирменов. Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
«Указом Главы государства Ирменов Марат Гатауллович назначен Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобождён от ранее занимаемой должности», – говорится в официальном сообщении.
Ранее стало известно, что Токаев освободил от должности прежнего руководителя КНБ Ермека Сагимбаева.
Сагимбаев возглавлял Комитет национальной безопасности с января 2022 года. Причины его освобождения от должности в сообщении Акорды не уточняются.
Кто такой Марат Ирменов
Марат Ирменов – генерал-майор национальной безопасности, кадровый сотрудник КНБ с почти 30-летним опытом службы.
В 1993 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, в 1996 году – Институт КНБ Республики Казахстан, а в 2000 году – Международную академию права и рынка.
Карьеру в органах национальной безопасности начал в 1996 году с оперативной работы. С 2000 по 2025 год занимал различные руководящие должности в системе КНБ.
В октябре 2025 года был назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности.
В 2019 году указом Президента ему присвоили специальное звание генерал-майора национальной безопасности.
Награждён орденом «Даңқ» II степени, государственными и ведомственными медалями. Имеет звание почётного сотрудника КНБ Казахстана.
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