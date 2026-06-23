Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

Президент Казахстана и Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обсудили текущее состояние и перспективы казахско-бельгийского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению политического диалога, развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.

Глава нашего государства назвал Бельгию одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском Союзе.

По его словам, динамика экономического взаимодействия демонстрирует потенциал для дальнейшего роста. Бельгия входит в десятку ведущих инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом прямых инвестиций 15 млрд долларов за последние двадцать лет.

Взаимная торговля также сохраняет тенденцию стабильного роста, превысив 580 млн долларов в прошлом году.