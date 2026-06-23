Токаев назвал Бельгию ключевым партнером Казахстана в Евросоюзе
Об этом сообщили в пресс-службе Президента РК.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.
Президент Казахстана и Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обсудили текущее состояние и перспективы казахско-бельгийского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению политического диалога, развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.
Глава нашего государства назвал Бельгию одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском Союзе.
По его словам, динамика экономического взаимодействия демонстрирует потенциал для дальнейшего роста. Бельгия входит в десятку ведущих инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом прямых инвестиций 15 млрд долларов за последние двадцать лет.
Взаимная торговля также сохраняет тенденцию стабильного роста, превысив 580 млн долларов в прошлом году.
– В Казахстане успешно работают более 110 компаний с бельгийским капиталом, что отражает наше общее стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Многие известные бельгийские компании расширяют свое присутствие в нашей стране, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Премьер-министр Барт де Вевер отметил высокий уровень политического диалога между двумя странами
Он заявил о заинтересованности Бельгии в дальнейшем углублении двусторонних отношений и расширении стратегического партнерства.
Стороны рассмотрели возможности реализации совместных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, критически важных минералов, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и финансов.
Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в области науки и образования, включая развитие партнерства между университетами, исследовательскими центрами и технологическими компаниями.
Пользуясь случаем, Глава государства передал слова приветствия Королю Бельгийцев Филиппу и Королеве Матильде.
Президент отметил, что придает исключительное значение предстоящему в этом году государственному визиту Короля Филиппа в Казахстан, который станет первым в истории двусторонних отношений.
Касым-Жомарт Токаев также пригласил Барта де Вевера посетить Казахстан с официальным визитом в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.
Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
Напомним, Президент Казахстана прилетел в столицу Бельгии с официальным визитом. В Брюсселе запланирована серия важных переговоров на высшем уровне с руководством Европейского Союза.
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