Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал соглашение, достигнутое между Соединенными Штатами и Ираном. По мнению Главы государства, договоренности между Вашингтоном и Тегераном имеют особое значение не только для Ближнего Востока, но и для международного сообщества в целом, передает BAQ.kz.

Свою позицию Касым-Жомарт Токаев опубликовал на странице в социальной сети X.

"В нынешней сложной международной обстановке данное соглашение имеет исключительно важное значение как для региона, так и всего мирового сообщества. Мы высоко ценим политическую волю сторон, которая позволила восстановить доверие и найти взаимоприемлемые решения", – написал Президент.

Kazakhstan welcomes the agreement, reached between the 🇺🇸 and 🇮🇷

In the current complex international environment, the achievement of this agreement has particular significance for the region and for the entire international community. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 15, 2026

Глава государства отметил, что достижение договоренностей стало возможным благодаря готовности сторон к диалогу и поиску компромиссов.

В своем заявлении Президент Казахстана отдельно отметил роль американского лидера Дональда Трампа в переговорном процессе.

"Особо отмечаем лидерство Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, проявившего решимость и стратегическое видение в этот ответственный момент. Приветствуем также конструктивный подход руководства Исламской Республики Иран", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

We highly commend the political will of the parties that allowed to restore trust and mutually acceptable solutions.



We particularly appreciate the leadership of the President of the US @realDonaldTrump, who demonstrated resolve and strategic vision at this pivotal moment. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 15, 2026

Надежда на долгосрочную стабильность

По словам Главы государства, Казахстан рассчитывает, что достигнутое соглашение станет основой для дальнейшего укрепления безопасности в регионе.

"Казахстан выражает надежду на то, что подписание данного соглашения заложит прочную основу для укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами", – говорится в публикации Президента.

We also welcome the constructive approach taken by the leadership of Iran.



Kazakhstan expresses its hope that the signing of the peace deal will lay a solid foundation for strengthening peace and stability in the Middle East and beyond. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 15, 2026

Ранее о достижении договоренностей сообщили представители США и Ирана. Стороны заявили о подготовке меморандума о взаимопонимании, который предусматривает начало нового этапа переговоров по вопросам санкций, экономического сотрудничества и иранской ядерной программы.