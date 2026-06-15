Токаев назвал соглашение США и Ирана важным для всего мира

Глава государства заявил, что достигнутые договоренности имеют большое значение для региональной и глобальной безопасности.

Сегодня 2026, 13:56
АВТОР
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Freepik.com Сегодня 2026, 13:56
Сегодня 2026, 13:56
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Фото: Freepik.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал соглашение, достигнутое между Соединенными Штатами и Ираном. По мнению Главы государства, договоренности между Вашингтоном и Тегераном имеют особое значение не только для Ближнего Востока, но и для международного сообщества в целом, передает BAQ.kz.

Свою позицию Касым-Жомарт Токаев опубликовал на странице в социальной сети X.

"В нынешней сложной международной обстановке данное соглашение имеет исключительно важное значение как для региона, так и всего мирового сообщества. Мы высоко ценим политическую волю сторон, которая позволила восстановить доверие и найти взаимоприемлемые решения", – написал Президент.

Глава государства отметил, что достижение договоренностей стало возможным благодаря готовности сторон к диалогу и поиску компромиссов.

В своем заявлении Президент Казахстана отдельно отметил роль американского лидера Дональда Трампа в переговорном процессе.

"Особо отмечаем лидерство Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, проявившего решимость и стратегическое видение в этот ответственный момент. Приветствуем также конструктивный подход руководства Исламской Республики Иран", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Надежда на долгосрочную стабильность

По словам Главы государства, Казахстан рассчитывает, что достигнутое соглашение станет основой для дальнейшего укрепления безопасности в регионе.

"Казахстан выражает надежду на то, что подписание данного соглашения заложит прочную основу для укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами", – говорится в публикации Президента.

Ранее о достижении договоренностей сообщили представители США и Ирана. Стороны заявили о подготовке меморандума о взаимопонимании, который предусматривает начало нового этапа переговоров по вопросам санкций, экономического сотрудничества и иранской ядерной программы.

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