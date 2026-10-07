Токаев обсудил с основателем «Лукойла» дальнейшие проекты в нефтегазовой сфере
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял основателя компании «Лукойл» Вагита Алекперова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Главу государства проинформировали об итогах текущей деятельности компании в Казахстане и планах на ближайшую перспективу.
Основное внимание стороны уделили дальнейшему развитию сотрудничества в рамках совместных проектов в нефтегазовой отрасли.
Подробности о конкретных проектах и новых договоренностях по итогам нынешней встречи в сообщении Акорды не приводятся.
Ранее, в октябре 2025 года, на встрече Токаева с Алекперовым отдельно обсуждалась реализация крупного совместного проекта по освоению месторождений «Каламкас-море» и «Хазар». Тогда Президент также отметил 30-летие деятельности «Лукойла» в Казахстане.
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