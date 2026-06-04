Токаев обсудил с представителем Совета мира транспортные проекты и Авраамские соглашения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителем Совета мира Арье Лайтстоуном.

В начале беседы Арье Лайтстоун поздравил Главу государства и народ Казахстана с Днем государственных символов, пожелав стране мира, стабильности и процветания. Он также передал Президенту Казахстана теплые слова приветствия от Президента США Дональд Трамп.

В ходе встречи представитель Совета мира высоко оценил участие Казахстана в деятельности организации и других международных инициативах. В частности, он отметил решение республики о присоединении к Авраамским соглашениям.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам транспортной и логистической взаимосвязанности. Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в рамках инициативы TRIPP, а также развитие перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, известному как Средний коридор.

Было подчеркнуто, что Казахстан заинтересован в укреплении межрегиональных связей и дальнейшем развитии альтернативных международных транспортных маршрутов.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества по широкому кругу вопросов двусторонней и многосторонней повестки.

Ранее Касым-Жомарт Токаев прокомментировал участие страны в Совете мира, созданном по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента телеканала Euronews. Президент отметил, что с уважением относится к президенту США и поддерживает саму идею инициативы.

«Прежде всего хотел бы отметить, что я испытываю большое уважение к Президенту Соединенных Штатов. Его стратегия, основанная на здравом смысле, представляется очень правильной и заслуживает поддержки. Говоря о Совете мира, отмечу, что меня привлекла сама идея этой инициативы, ее новаторский подход к решению наиболее сложных проблем международной повестки. Прежде всего, речь идет о сочетании традиционной дипломатии и возможностей крупного бизнеса, что должно принести реальную пользу обычным людям, особенно в секторе Газа. Народы во всем мире уже устали от бесконечных конференций, на которых принимаются резолюции благих пожеланий, эти резолюции читает лишь небольшое количество людей. Именно поэтому я считаю необходимым поддержать эту идею, поскольку она предлагает новый подход. Президент Трамп как человек производит впечатление сильной личности. Он смелый лидер. Убежден, что перспектива достижения мира на Ближнем Востоке, в частности, в Палестине, по-прежнему существует. И я искренне надеюсь на успешное будущее этой инициативы», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что предложенный формат сотрудничества может стать новым подходом к решению сложных международных проблем и содействовать достижению мира в регионе.