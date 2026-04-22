Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии регионального экологического форума RES 2026 в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства поприветствовал участников форума, подчеркнув его значимость для региона и глобальной экологической повестки.

«Для меня большая честь приветствовать вас на региональном экологическом саммите. Участие глав государств, международных организаций и партнёров придаёт этому мероприятию особую значимость», - отметил он.

Президент обратил внимание на то, что встреча проходит в символичный день.

«Сегодня, в День Земли, мы собрались в Астане, чтобы подтвердить нашу общую ответственность за защиту планеты. Страны нашего региона ясно осознают срочность и важность формирования общего видения устойчивого будущего», - заявил Токаев.

По его словам, экологическая повестка выходит далеко за рамки климатических вопросов.

«Экология сегодня - это не только климат. Это основа жизни человека: чистый воздух, безопасная вода, здоровые почвы и устойчивые продовольственные системы. Это стабильность обществ и благополучие будущих поколений», - подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что экология - это вопрос не только ресурсов, но и качества жизни.

«В широком смысле экология - это ответственное отношение к нашей общей планете, гармония общества и устойчивое развитие», - сказал Президент.

В ходе выступления Токаев поблагодарил лидеров государств за участие в саммите. В частности, он отметил присутствие Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президента Кыргызстана Садыр Жапаров, Президента Таджикистана Эмомали Рахмон, Президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и Президента Армении Ваагн Хачатурян.

Кроме того, он подчеркнул участие представителей более чем 50 стран, а также международных организаций, финансовых институтов, научного и экспертного сообщества.

Президент выразил благодарность организаторам, волонтёрам и всем, кто принимал участие в подготовке саммита.

Напомним, региональный экологический саммит RES 2026 проходит в Астане с 22 по 24 апреля. В нём принимают участие представители государств Центральной Азии, международных организаций и эксперты, обсуждающие вопросы климата, водных ресурсов, энергетики и устойчивого развития.

На открытии пленарного заседания РЭС-2026 ожидаются выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Президента Армении Ваагна Хачатуряна, Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, Президента Грузии Михаила Кавелашвили, Премьер-министра Азербайжана Али Асадова, заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, заместителя Генерального секретаря ООН, исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, а также Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Татьяны Молчан.