Токаев открыл Международную олимпиаду по искусственному интеллекту в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия 3-й Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI 2026), которая проходит в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства поприветствовал участников соревнований, отметив, что олимпиада объединяет талантливую молодежь со всего мира.

«Это соревнование, где состязаются острый ум, находчивость и упорство. Уверен, что в ближайшие несколько дней нас ждёт по-настоящему напряжённая и интересная борьба. Желаю всем удачи и больших успехов», – сказал Президент.

Напомним, Международная олимпиада по искусственному интеллекту проходит в Казахстане впервые. В этом году в ней принимают участие около 500 школьников, руководителей команд и экспертов из 106 стран и территорий. В течение пяти дней участники будут соревноваться в индивидуальных и командных дисциплинах, посвящённых разработке моделей искусственного интеллекта, машинному обучению, анализу данных, компьютерному зрению и обработке естественного языка.

Перед стартом IOAI 2026: что происходит на площадке международной олимпиады в Астане