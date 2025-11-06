В ходе визита в Вашингтон Касым-Жомарт Токаев встретился с казахстанскими предпринимателями, стоящими за самыми успешными технологическими проектами страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Главе государства представили стартапы, которые уже выходят на международный уровень и формируют новое лицо национальной IT-индустрии.

Среди представленных проектов — Higgsfield AI, первый казахстанский "единорог", создающий видео кинематографического качества с помощью искусственного интеллекта; Deep Infra, сервис для развертывания и запуска моделей машинного обучения; Valinor, стартап в области биотехнологий; и ARC Drones, разработчик автономных беспилотников. Также президенту рассказали о деятельности технологического хаба Silkroad Innovations, который поддерживает стартапы и молодых специалистов из Центральной Азии в самом сердце Кремниевой долины.

Во встрече приняли участие представители более 20 казахстанских IT-компаний общей стоимостью свыше 1,4 миллиарда долларов. Это, по словам главы государства, наглядное подтверждение того, что Казахстан способен стать ведущим игроком в сфере цифровых технологий.

Как президент страны я поддерживаю вас. Ваша работа важна для будущего нашей страны. Цифровизация и развитие HighTech-индустрии имеют стратегическое значение. Об этом я говорил в своем Послании народу Казахстана, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что ключевая цель Казахстана — превратить страну в полностью цифровое государство в течение ближайших трёх лет.

Напомним, в Вашингтоне Токаев проведёт переговоры с Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США".