Токаев: Перед нами стоит задача укрепления потенциала Евразийского экономического союза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза в Астане, передает BAQ.KZ.

«Евразийский экономический форум – это, по общему признанию, эффективная платформа для профессионального и плодотворного диалога по приоритетным вопросам развития евразийской интеграции. Убежден, представленные сегодня идеи, инициативы, предложения придадут новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству в рамках нашего интеграционного союза.

Важно понимать, что Евразийский экономический союз – это не просто региональное интеграционное объединение, но и важный субъект глобальной экономики», - сказал Президент.