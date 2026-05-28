Токаев: Перед нами стоит задача укрепления потенциала Евразийского экономического союза
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза в Астане, передает BAQ.KZ.
«Евразийский экономический форум – это, по общему признанию, эффективная платформа для профессионального и плодотворного диалога по приоритетным вопросам развития евразийской интеграции. Убежден, представленные сегодня идеи, инициативы, предложения придадут новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству в рамках нашего интеграционного союза.
Важно понимать, что Евразийский экономический союз – это не просто региональное интеграционное объединение, но и важный субъект глобальной экономики», - сказал Президент.
Глава государства отметил, что на фоне беспрецедентной геополитической турбулентности члены Евразийского экономического союза смогли обеспечить конкурентоспособность на мировом рынке.
«Наши государства, благодаря слаженным действиям, смогли обеспечить устойчивое развитие своих экономик, обеспечить их конкурентоспособность на мировом рынке. Сейчас перед нами стоит стратегически важная задача дальнейшего динамичного развития и укрепления потенциала Евразийского экономического союза.
В эпоху тотальной перестройки и переориентации мировых хозяйственных связей требуются консолидированные и скоординированные усилия, направленные на противодействие негативным глобальным тенденциям», - сказал Президент.
Пленарное заседание Евразийского экономического форума с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза проходит в Астане.
Главная тема – "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".
Среди высоких гостей Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, вице-президент Республики Куба Сальвадор Вальдес Меса, заместитель Премьер-министра Вьетнама Хо Куок Зунг, заместитель Премьер-министра Монголии Нямтайширын Нормтойбаяр, председатель коллеги ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и другие официальные лица.
Архитектура ЕЭФ-2026 включает порядка 30 мероприятий, объединённых в четыре тематических блока: "Трансформация развития рынка ЕАЭС", "Евразийская сопряженность", "ЕАЭС+" и "Мероприятия на полях форума".
