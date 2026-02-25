Токаев поблагодарил отца Шайдорова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев особо отметил заслуги Станислава Шайдорова, отца и первого тренера олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова, передает BAQ.KZ.
– Станислав Александрович – многократный чемпион Казахстана по фигурному катанию, и как отец, и как первый тренер помог Михаилу сделать первые шаги на льду, и он всегда был рядом со своим сыном в самые трудные моменты жизни. В качестве Главы государства хочу выразить Вам сердечную благодарность за такого сына, настоящего патриота, высоко поднявшего государственный флаг Республики Казахстан на главной спортивной арене мира. Я прочитал Ваши интервью и должен признать, что Вы с честью и достоинством выполнили свой долг любящего отца, ни минуты не сомневавшегося в успехе спортивной миссии своего талантливого сына Михаила. Вы вместе прошли извилистый путь через тернии к звездам, и сегодня вполне заслуженно пожинаете сладкие плоды упорнейшего труда, принимаете слова искреннего уважения и восхищения. Вы заслужили всенародную славу. Народ благодарен Вам за истинный патриотизм. Я присоединяюсь к этим идущим от всего сердца народным чувствам благодарности и уважения, – заявил Президент.
Глава государства также поприветствовал тренера олимпийского чемпиона, выдающегося спортсмена, чемпиона Олимпиады 1994 года, чемпиона мира Алексея Урманова
– Будучи крупным специалистом в области фигурного катания, Вы воспитали более чем достойного наследника и продолжателя Ваших великих достижений в этом виде спорта. Значительный вклад в достижение данного феноменального успеха внесли профильное министерство, федерация, а также Национальный олимпийский комитет во главе с прославленным боксером Геннадием Головкиным, чье имя недавно внесено во Всемирный зал боксерской славы. Наши соотечественники с большим волнением следили за перипетиями спортивной борьбы, особенно после усложнения произвольной программы Михаила, который пошел на риск и буквально вырвал победу на главном турнире человечества. Это тоже не случайно, ведь далеко не каждый может столь успешно использовать такой, возможно, единственный шанс в своей жизни. Как гласит древняя мудрость, не проворным достается успех, но время и случай для каждого из нас. Триумф Михаила, уверен, вдохновил тысячи молодых казахстанцев к занятию спортом, укрепил их веру в то, что любые, даже самые, казалось бы, фантастические мечты все же исполняются, если проявить трудолюбие, решимость, несгибаемую волю. Тысячи мальчиков и девочек нашей страны сегодня с восхищением смотрят на Михаила Шайдорова и хотят быть похожими на него, мечтают стать великими спортсменами. Это значит, в нашей стране непременно появятся новые звезды мирового спорта. Имена всех олимпийских чемпионов навсегда попадают в летопись мирового спорта, их достижения фиксируются в музее Международного олимпийского комитета в Лозанне. Теперь туристы из различных стран, посещающие этот музей, смогут вновь стать свидетелями блестящей победы Михаила Шайдорова на Олимпиаде 2026 года, – подчеркнул он.
Сегодня в резиденции Акорда Глава государства наградил чемпиона ХХV зимних Олимпийских игр Михаила Шайдорова и его тренеров.
