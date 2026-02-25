– Будучи крупным специалистом в области фигурного катания, Вы воспитали более чем достойного наследника и продолжателя Ваших великих достижений в этом виде спорта. Значительный вклад в достижение данного феноменального успеха внесли профильное министерство, федерация, а также Национальный олимпийский комитет во главе с прославленным боксером Геннадием Головкиным, чье имя недавно внесено во Всемирный зал боксерской славы. Наши соотечественники с большим волнением следили за перипетиями спортивной борьбы, особенно после усложнения произвольной программы Михаила, который пошел на риск и буквально вырвал победу на главном турнире человечества. Это тоже не случайно, ведь далеко не каждый может столь успешно использовать такой, возможно, единственный шанс в своей жизни. Как гласит древняя мудрость, не проворным достается успех, но время и случай для каждого из нас. Триумф Михаила, уверен, вдохновил тысячи молодых казахстанцев к занятию спортом, укрепил их веру в то, что любые, даже самые, казалось бы, фантастические мечты все же исполняются, если проявить трудолюбие, решимость, несгибаемую волю. Тысячи мальчиков и девочек нашей страны сегодня с восхищением смотрят на Михаила Шайдорова и хотят быть похожими на него, мечтают стать великими спортсменами. Это значит, в нашей стране непременно появятся новые звезды мирового спорта. Имена всех олимпийских чемпионов навсегда попадают в летопись мирового спорта, их достижения фиксируются в музее Международного олимпийского комитета в Лозанне. Теперь туристы из различных стран, посещающие этот музей, смогут вновь стать свидетелями блестящей победы Михаила Шайдорова на Олимпиаде 2026 года, – подчеркнул он.

Глава государства также поприветствовал тренера олимпийского чемпиона, выдающегося спортсмена, чемпиона Олимпиады 1994 года, чемпиона мира Алексея Урманова