Чемпион зимних Олимпийских игр 2026 года, казахстанский фигурист Михаил Шайдоров вернулся в Казахстан, передает BAQ.KZ.

Спортсмена в аэропорту Астаны торжественно встретили Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин, министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, Союза фигурного катания Казахстана Бауыржан Ералы и болельщики.

Напомним, лидер мужской сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Зимних Олимпийских игр 2026, которые проходили в Италии. После короткой программы казахстанец занимал пятое место с результатом 92,94 балла. В произвольной программе Шайдоров получил 198,64 балла, набрав в сумме 291,58. В своем выступлении он чисто исполнил пять четверных прыжков, что позволило ему подняться на первую строчку итогового протокола и стать олимпийским чемпионом.

Историческая победа Михаил Шайдоров на зимних Олимпийских играх-2026 принесла не только славу Казахстану, но и внушительную финансовую премию. Согласно законодательству страны, олимпийский чемпион получает $250 000, что составляет примерно 123,7 миллиона тенге.

Чемпиона с победой поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.