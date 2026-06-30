Токаев: Почти 600 современных школ построено за последние три года в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент BAQ.KZ.

Президент заявил, что в стране построены 584 школ за последние три года.

"За последние три года в стране возведены 584 современные школы, из которых каждая третья построена в инновационном формате "Келешек мектептері".

В текущем году будут введены в строй еще 84 школы, причем более половины из них – в сельской местности", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что в нынешних условиях, по его мнению, необходимо сосредоточиться на развитии научной сферы и системы высшего образования, чтобы и дальше укреплять технологический суверенитет страны.

"Мы уделяем особое внимание модернизации отечественных университетов и активно открываем филиалы ведущих зарубежных вузов. Принятый вами новый Закон "О науке и технологической политике" уже повлиял на заметное улучшение научной инфраструктуры и открыл новые возможности для молодых ученых. В целом, перед нами стоит важная задача – максимально повысить уровень науки и ее эффективность. Разумеется, база интеллектуального потенциала нации закладывается на уровне среднего образования", - сказал Президент.

Ранее Глава государства сообщил, когда начнется строительство первой в Казахстане АЭС.