Токаев: Почти 600 современных школ построено за последние три года в Казахстане
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент BAQ.KZ.
Президент заявил, что в стране построены 584 школ за последние три года.
"За последние три года в стране возведены 584 современные школы, из которых каждая третья построена в инновационном формате "Келешек мектептері".
В текущем году будут введены в строй еще 84 школы, причем более половины из них – в сельской местности", - сказал Президент.
Глава государства отметил, что в нынешних условиях, по его мнению, необходимо сосредоточиться на развитии научной сферы и системы высшего образования, чтобы и дальше укреплять технологический суверенитет страны.
"Мы уделяем особое внимание модернизации отечественных университетов и активно открываем филиалы ведущих зарубежных вузов.
Принятый вами новый Закон "О науке и технологической политике" уже повлиял на заметное улучшение научной инфраструктуры и открыл новые возможности для молодых ученых. В целом, перед нами стоит важная задача – максимально повысить уровень науки и ее эффективность.
Разумеется, база интеллектуального потенциала нации закладывается на уровне среднего образования", - сказал Президент.
Ранее Глава государства сообщил, когда начнется строительство первой в Казахстане АЭС.
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