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Токаев почтил память Алии Молдагуловой

Прославленной дочери казахского народа исполнилось бы 100 лет.

Сегодня, 14:09
АВТОР
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Акорда Сегодня, 14:09
Сегодня, 14:09
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и почтил ее память минутой молчания, передаёт BAQ.KZ.

На встрече с представителями общественности Актюбинской области президент сказал следующее:

"Алия Молдагулова – храбрая дочь казахского народа. Сегодня я специально приехал по случаю ее 100-летия, чтобы почтить ее память. Выражаю вам всем благодарность. Необходимо широко популяризировать имя Алии как в нашей стране, так и за рубежом. Алия – доблестная дочь казахского народа, наша гордость. Ее светлый образ навсегда останется в нашей памяти".

Глава государства подчеркнул, что в нынешнее нестабильное время важно сохранять сплоченность и единство.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл в Актюбинскую область с рабочей поездкой.

 

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