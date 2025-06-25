Токаев почтил память Алии Молдагуловой
Прославленной дочери казахского народа исполнилось бы 100 лет.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и почтил ее память минутой молчания, передаёт BAQ.KZ.
На встрече с представителями общественности Актюбинской области президент сказал следующее:
"Алия Молдагулова – храбрая дочь казахского народа. Сегодня я специально приехал по случаю ее 100-летия, чтобы почтить ее память. Выражаю вам всем благодарность. Необходимо широко популяризировать имя Алии как в нашей стране, так и за рубежом. Алия – доблестная дочь казахского народа, наша гордость. Ее светлый образ навсегда останется в нашей памяти".
Глава государства подчеркнул, что в нынешнее нестабильное время важно сохранять сплоченность и единство.
Ранее сообщалось, что Токаев прибыл в Актюбинскую область с рабочей поездкой.
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