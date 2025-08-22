Токаев почтил память выдающегося писателя Чингиза Айтматова
Сегодня, 10:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
95
Президент Касым-Жомарт Токаев почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова, передает BAQ.KZ.
Ранее сообщалось, что официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит".
Самое читаемое
- "Рядом была мама": сын водителя, сбившего детей в Урджаре, попросил прощения
- 10-летний мальчик погиб от удара молнии в Акмолинской области
- Как обманывают казахстанцев на ремонтах квартир: почему "простые" схемы всё ещё работают
- Поездка за 5000 тенге обернулась судимостью и штрафом для костанайца
- Огнеборцы спасли женщину из задымленной квартиры в Алматы