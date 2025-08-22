  • 22 Августа, 11:39

Токаев почтил память выдающегося писателя Чингиза Айтматова

Сегодня, 10:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев почтил память выдающегося писателя Чингиза Айтматова Сегодня, 10:44
Сегодня, 10:44
95

Президент Касым-Жомарт Токаев почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова, передает BAQ.KZ.

Ранее сообщалось, что официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит".

Самое читаемое

Наверх