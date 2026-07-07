Токаев поддержал запуск Euronews на казахском языке
Президент встретился с председателем совета директоров международного телеканала Педро Варгасом Давидом.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров международного телеканала Euronews Педро Варгаса Давида, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества Казахстана с одним из ведущих мировых новостных телеканалов.
Глава государства отметил, что Euronews занимает особое место среди международных медиакомпаний благодаря репутации, основанной на объективном освещении событий и предоставлении аудитории достоверной информации.
Президент подчеркнул, что после открытия регионального офиса Euronews в Астане в 2024 году телеканал стал активнее рассказывать мировой аудитории о политической, экономической и культурной жизни Казахстана и стран Центральной Азии.
Особое внимание было уделено запуску вещания Euronews на казахском языке.
"Касым-Жомарт Токаев приветствовал запуск вещания Euronews на казахском языке, назвав это ярким подтверждением взаимовыгодного сотрудничества", – сообщили в Акорде.
В свою очередь Педро Варгас Давид отметил, что казахский язык станет первым языком народов Центральной Азии, на котором будет вещать медиасеть Euronews.
Кроме того, руководитель телеканала поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции и подчеркнул, что закрепленные в ней принципы свидетельствуют о стремлении страны к дальнейшему развитию.
Во время встречи также обсуждались итоги недавнего официального визита Президента Казахстана в Брюссель. По словам Педро Варгаса Давида, европейская аудитория положительно восприняла статью Касым-Жомарта Токаева о перспективах стратегического партнерства Казахстана и Европейского союза, опубликованную на платформе Euronews накануне визита.
Собеседники также рассмотрели реализацию совместных проектов, направленных на более широкое представление Казахстана и Центральной Азии в мировом информационном пространстве.
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