Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров международного телеканала Euronews Педро Варгаса Давида, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества Казахстана с одним из ведущих мировых новостных телеканалов.

Глава государства отметил, что Euronews занимает особое место среди международных медиакомпаний благодаря репутации, основанной на объективном освещении событий и предоставлении аудитории достоверной информации.

Президент подчеркнул, что после открытия регионального офиса Euronews в Астане в 2024 году телеканал стал активнее рассказывать мировой аудитории о политической, экономической и культурной жизни Казахстана и стран Центральной Азии.

Особое внимание было уделено запуску вещания Euronews на казахском языке.

"Касым-Жомарт Токаев приветствовал запуск вещания Euronews на казахском языке, назвав это ярким подтверждением взаимовыгодного сотрудничества", – сообщили в Акорде.

В свою очередь Педро Варгас Давид отметил, что казахский язык станет первым языком народов Центральной Азии, на котором будет вещать медиасеть Euronews.

Кроме того, руководитель телеканала поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции и подчеркнул, что закрепленные в ней принципы свидетельствуют о стремлении страны к дальнейшему развитию.

Во время встречи также обсуждались итоги недавнего официального визита Президента Казахстана в Брюссель. По словам Педро Варгаса Давида, европейская аудитория положительно восприняла статью Касым-Жомарта Токаева о перспективах стратегического партнерства Казахстана и Европейского союза, опубликованную на платформе Euronews накануне визита.

Собеседники также рассмотрели реализацию совместных проектов, направленных на более широкое представление Казахстана и Центральной Азии в мировом информационном пространстве.

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