Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает BAQ.KZ.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

Президент также подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства".

Ключевые положения закона предусматривают усиление конкуренции и упрощение доступа на финансовый рынок через введение двух типов лицензий - базовой и универсальной. Также вводится поведенческий надзор, направленный на защиту прав клиентов, и создается Единый финансовый омбудсман, который будет рассматривать жалобы граждан и способствовать урегулированию споров с банками.

Закон охватывает развитие финансовых технологий: либерализуется оборот цифровых активов, внедряется цифровой тенге, расширяются условия для роста финтех-компаний. Кроме того, предусмотрены меры для развития исламского финансирования через открытие "исламских окон" в традиционных банках.

Отдельный блок норм посвящён реформированию системы восстановления неплатёжеспособности банков. Вводится новая модель урегулирования неплатёжеспособности и механизм государственной поддержки системно значимых банков, которые влияют на финансовую стабильность страны.