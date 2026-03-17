Выступая на торжественной церемонии по итогам принятия документа, Президент отметил историческую значимость события и его влияние на будущее страны.

«Сегодня вы все стали свидетелями поистине эпохального события, которое окажет колоссальное влияние на жизнь нашей страны. Я как Глава государства от имени всего нашего народа скрепил своей подписью Основной закон Казахстана. Также мною подписан Указ о мерах по реализации Конституции. 1 июля Народная Конституция официально вступит в силу. А День Конституции мы будем ежегодно отмечать 15 марта как государственный праздник на общенациональном уровне. Искренне поздравляю всех соотечественников с принятием Основного закона!», - сказал Глава государства.