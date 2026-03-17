Новая Конституция Казахстана вступит в силу с 1 июля

Президент объявил дату вступления в силу Основного закона.

Сегодня 2026, 14:30
Фото: Акорда

Глава государства подписал Основной закон Казахстана и указ о мерах по его реализации, передает BAQ.KZ. Документ определяет дальнейшее развитие страны и закрепляет новые принципы взаимодействия государства и общества.

Выступая на торжественной церемонии по итогам принятия документа, Президент отметил историческую значимость события и его влияние на будущее страны.

«Сегодня вы все стали свидетелями поистине эпохального события, которое окажет колоссальное влияние на жизнь нашей страны. Я как Глава государства от имени всего нашего народа скрепил своей подписью Основной закон Казахстана. Также мною подписан Указ о мерах по реализации Конституции. 1 июля Народная Конституция официально вступит в силу. А День Конституции мы будем ежегодно отмечать 15 марта как государственный праздник на общенациональном уровне. Искренне поздравляю всех соотечественников с принятием Основного закона!», - сказал Глава государства.

Ранее сообщалось, что пять новых конституционных законов внесут в Парламент Казахстана

 
 

Самое читаемое

