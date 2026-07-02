Глава государства подписал Указ о Халық Кеңесі
Сегодня 2026, 12:30
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Сегодня 2026, 12:30Сегодня 2026, 12:30
106Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о Халық Кеңесі.
"Главой государства подписан Указ "О некоторых вопросах Қазақстан Халық Кеңесі", – говорится в сообщении.
Ранее Президент подписал три закона, включая закон об амнистии.
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