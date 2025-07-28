Токаев поздравил Айгерим Алтынбек с мировой победой
Глава государства поздравил оперную певицу Айгерим Алтынбек.
Сегодня, 17:59
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Сегодня, 17:59Сегодня, 17:59
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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Айгерим Алтынбек, победившей на XI Международном оперном конкурсе CLIP 2025 в Италии, передает BAQ.KZ.
"Ваш успех, продемонстрировавший всему миру культуру Казахстана и отразивший признание международных экспертов, имеет большое значение. Вы достойно представили нашу страну и отечественное искусство на мировой сцене. Уверен, Вас в будущем ждут новые свершения!", – говорится в телеграмме.Ранее мы сообщали, что казахстанская певица победила на международном оперном конкурсе.
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