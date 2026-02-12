Токаев поздравил казахстанских участников UAE SWAT Challenge-2026 с блестящим результатом
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил казахстанских участников международных соревнований антитеррористических подразделений UAE SWAT Challenge-2026 в Дубае с показанным там великолепным результатом, передает BAQ.KZ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров.
Команда Kazakhstan C стала абсолютным победителем престижного турнира, а команда Kazakhstan А заняла 2-е место в общем зачете.
Глава государства отметил отличную профессиональную, физическую и боевую подготовку отечественных бойцов, представляющих СГО, МВД, КНБ, а также проявленные ими волю к победе и высокий дух патриотизма.
Президент пообещал должным образом отметить спецназовцев – участников соревнований, в которых приняли участие 109 команд из 48 стран.
Самое читаемое
- Kaspi обратился к казахстанцам с разъяснением по тарифам
- Указ о референдуме будет подписан в ближайшее время – Токаев
- Трое жителей ЗКО продали свои банковские счета мошенникам
- В Казахстане переходят на "умные" счетчики газа: о стоимости рассказали в Мажилисе
- Министр просвещения РК раскритиковала качество образования в регионах