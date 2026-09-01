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Токаев поздравил Мирзиёева с Днем Независимости Узбекистана

1 Сентября 2026, 09:21
АВТОР
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Акорда 1 Сентября 2026, 09:21
1 Сентября 2026, 09:21
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю 35-летия Независимости страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что этот праздник является предметом особой гордости узбекского народа, символизируя единство и сплоченность нации, а также уверенное движение страны к устойчивому росту и прогрессу.

«В Казахстане с искренней радостью воспринимаются все успехи братского Узбекистана. Мы высоко ценим многовековую дружбу, добрососедство и взаимную поддержку наших народов. Наше многогранное сотрудничество развивается на беспрецедентно высоком уровне, в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и союзничества», – говорится в поздравлении.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что дальнейшая совместная работа позволит приумножить достигнутые результаты и вывести казахско-узбекские отношения на новый уровень.

В завершение Президент пожелал Шавкату Мирзиёеву успехов в государственной деятельности, а народу Узбекистана – благополучия и процветания.

Накануне Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с 35-летием Независимости страны. В поздравительной телеграмме Глава государства отметил достижения Кыргызстана за годы независимости, укрепление его государственности и позиций на международной арене. Одним из свидетельств этого Президент назвал избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

 

 
 
 

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