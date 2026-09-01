Токаев поздравил Мирзиёева с Днем Независимости Узбекистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю 35-летия Независимости страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что этот праздник является предметом особой гордости узбекского народа, символизируя единство и сплоченность нации, а также уверенное движение страны к устойчивому росту и прогрессу.

«В Казахстане с искренней радостью воспринимаются все успехи братского Узбекистана. Мы высоко ценим многовековую дружбу, добрососедство и взаимную поддержку наших народов. Наше многогранное сотрудничество развивается на беспрецедентно высоком уровне, в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и союзничества», – говорится в поздравлении.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что дальнейшая совместная работа позволит приумножить достигнутые результаты и вывести казахско-узбекские отношения на новый уровень.

В завершение Президент пожелал Шавкату Мирзиёеву успехов в государственной деятельности, а народу Узбекистана – благополучия и процветания.