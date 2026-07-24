Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, поздравив его с днем рождения, сообщили в Акорде.

Глава государства пожелал узбекскому лидеру дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа Узбекистана.

Во время беседы Касым-Жомарт Токаев отметил успехи Узбекистана в проведении реформ и социально-экономическом развитии, а также подчеркнул личный вклад Шавката Мирзиёева в укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

Сотрудничество и предстоящие встречи

Собеседники отметили высокий уровень казахстанско-узбекского взаимодействия и рассмотрели перспективы дальнейшего расширения сотрудничества.

В частности, речь шла о развитии связей в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили график предстоящих встреч.

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